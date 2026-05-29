Rando douce nature seul rond point entre Giffaumont et Arrigny Outines
Rando douce nature seul rond point entre Giffaumont et Arrigny Outines samedi 4 juillet 2026.
Outines
Rando douce nature
seul rond point entre Giffaumont et Arrigny Parking de Chantecoq Outines Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Dès 9h: Découvrez des paysages magnifiques autour des étangs d’Outines et une faune remarquable lors d’une balade accompagnée, accessible à tous les marcheurs. Sur inscription.Tout public
Découvrez des paysages magnifiques autour des étangs d’Outines et une faune remarquable lors d’une balade accompagnée, accessible à tous les marcheurs. Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la météo. Sur inscription. .
seul rond point entre Giffaumont et Arrigny Parking de Chantecoq Outines 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47
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English : Rando douce nature
From 9am: Discover the magnificent landscapes around the Outines ponds and their remarkable wildlife on a guided walk, accessible to all walkers. Registration required.
L’événement Rando douce nature Outines a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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