28e édition des Journées du Patrimoine de Pays Outines vendredi 26 juin 2026.
Village Outines Marne
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Thème TOURS ET DÉTOURS les 27 et 28 juin stage torchis à la FERME LEGRAND en partenariat avec MAISONS PAYSANNES. Randonnée du PATRIMOINE sur circuit balisé. Déjeuner dans la grange de Claudette LEGRAND tiré du panier. .
Village Outines 51290 Marne Grand Est jmroutier@wanadoo.fr
English : 28e édition des Journées du Patrimoine de Pays
TOURS AND DETOURS theme June 27 and 28: cob workshop at the FERME LEGRAND in partnership with MAISONS PAYSANNES. HERITAGE hike on marked circuit. Packed lunch.
