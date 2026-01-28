28e édition des Journées du Patrimoine de Pays Outines

28e édition des Journées du Patrimoine de Pays

Thème TOURS ET DÉTOURS les 27 et 28 juin stage torchis à la FERME LEGRAND en partenariat avec MAISONS PAYSANNES. Randonnée du PATRIMOINE sur circuit balisé. Déjeuner tiré du panier.Tout public

Village Outines 51290 Marne Grand Est jmroutier@wanadoo.fr

English : 28e édition des Journées du Patrimoine de Pays

TOURS AND DETOURS theme June 27 and 28: cob workshop at the FERME LEGRAND in partnership with MAISONS PAYSANNES. HERITAGE hike on marked circuit. Packed lunch.

