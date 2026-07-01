UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marcillac-Vallon

Concert Parc de Foncourrieu Jeudi 16 juillet Marcillac-Vallon

jeudi 16 juillet 2026 · Marcillac-Vallon

Concert Parc de Foncourrieu Jeudi 16 juillet Marcillac-Vallon

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Adresse
Mairie
Ville
12330 Marcillac-Vallon
Département
Aveyron
Tarif
15 Tarif de base plein tarif Entrée

Marcillac-Vallon

Concert Parc de Foncourrieu Jeudi 16 juillet

Mairie Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

David PONSFORD, clavecin et James COLE, violon
Proposé par l’association Musique d’été 15  .

Mairie Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie   contact@foncourrieu.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

David PONSFORD, harpsichord, and James COLE, violin

L’événement Concert Parc de Foncourrieu Jeudi 16 juillet Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-07-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Marcillac-Vallon (Aveyron)