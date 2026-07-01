AGENDA · Marcillac-Vallon
Concert Parc de Foncourrieu Jeudi 16 juillet Marcillac-Vallon
jeudi 16 juillet 2026 · Marcillac-Vallon
Informations pratiques
Marcillac-Vallon
Concert Parc de Foncourrieu Jeudi 16 juillet
Mairie Marcillac-Vallon Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
David PONSFORD, clavecin et James COLE, violon
Proposé par l’association Musique d’été 15 .
Mairie Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie contact@foncourrieu.fr
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English :
David PONSFORD, harpsichord, and James COLE, violin
L’événement Concert Parc de Foncourrieu Jeudi 16 juillet Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-07-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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