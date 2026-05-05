Concert Paris Paname Médiathèque Royan
Concert Paris Paname Médiathèque Royan jeudi 18 juin 2026.
Royan
Concert Paris Paname
Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:30:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Pour fêter ses 25 ans, Paris Paname vous a concocté un nouveau spectacle Des notes et des mots .
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Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr
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English :
To celebrate its 25th anniversary, Paris Paname has put together a new show: Des notes et des mots .
L’événement Concert Paris Paname Royan a été mis à jour le 2026-04-30 par Mairie de Royan
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