Concert Paris Paname Médiathèque Royan

Royan

Concert Paris Paname

Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Pour fêter ses 25 ans, Paris Paname vous a concocté un nouveau spectacle Des notes et des mots .

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Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr

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English :

To celebrate its 25th anniversary, Paris Paname has put together a new show: Des notes et des mots .

L’événement Concert Paris Paname Royan a été mis à jour le 2026-04-30 par Mairie de Royan