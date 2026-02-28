Concert partagé Barbezieux-Saint-Hilaire

Concert partagé

Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

2026-05-29

Les élèves du Juniorchestre, musiciens de 1er cycle, ouvriront le concert avec quatre morceaux (Let my people go, Dans les yeux d’Emilie…), dont deux seront interprétés avec l’Orchestre Sud Charente.

Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 69 43 edm16@lacharente.fr

English : Concert partagé

The students of the Juniorchestre, first-cycle musicians, will open the concert with four pieces (Let my people go, Dans les yeux d’Emilie…), two of which will be performed with the Orchestre Sud Charente.

