Fête de la Moto Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire

Barbezieux-Saint-Hilaire

Fête de la Moto

Place de Verdun Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Rendez-vous sur la Place du Château à Barbezieux-Saint-Hilaire pour une journée festive dédiée aux passionnés de moto et au grand public ! Venez nombreux partager un moment convivial, en famille ou entre amis, autour de la passion de la moto !

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Place de Verdun Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 06858040

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English : Fête de la Moto

Head to Place du Château in Barbezieux-Saint-Hilaire for a festive day dedicated to motorcycle enthusiasts and the general public! Come along and share a convivial moment with family or friends, centred around a passion for motorcycles!

L’événement Fête de la Moto Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-02-07 par Office de tourisme du Sud Charente