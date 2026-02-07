Fête de la Moto Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire
Fête de la Moto Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire samedi 30 mai 2026.
Barbezieux-Saint-Hilaire
Fête de la Moto
Place de Verdun Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Rendez-vous sur la Place du Château à Barbezieux-Saint-Hilaire pour une journée festive dédiée aux passionnés de moto et au grand public ! Venez nombreux partager un moment convivial, en famille ou entre amis, autour de la passion de la moto !
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Place de Verdun Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 06858040
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English : Fête de la Moto
Head to Place du Château in Barbezieux-Saint-Hilaire for a festive day dedicated to motorcycle enthusiasts and the general public! Come along and share a convivial moment with family or friends, centred around a passion for motorcycles!
L’événement Fête de la Moto Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-02-07 par Office de tourisme du Sud Charente
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