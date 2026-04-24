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La Friche Théâtre de l’Orme Théâtre Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire

La Friche Théâtre de l’Orme Théâtre Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire lundi 1 juin 2026.

Lieu : Théâtre Le Château

Adresse : Place de Verdun

Ville : 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire

Département : Charente

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : lundi 1 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Barbezieux-Saint-Hilaire

La Friche Théâtre de l’Orme

Théâtre Le Château Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 20:30:00
fin : 2026-06-01

Date(s) :
2026-06-01

Venez découvrir La Friche d’après Luisa Campanile, mise en scène par Gisèle Guistetto et Francis Garnier.
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Théâtre Le Château Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 35 88 

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English : La Friche Théâtre de l’Orme

Come and see *La Friche*, adapted from Luisa Campanile’s work and directed by Gisèle Guistetto and Francis Garnier.

L’événement La Friche Théâtre de l’Orme Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Sud Charente

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