Fille Tempête Compagnie Furiosa Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire
Fille Tempête Compagnie Furiosa Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire samedi 30 mai 2026.
Barbezieux-Saint-Hilaire
Fille Tempête Compagnie Furiosa
Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Chinook est née fille-tempête. C’est une véritable tornade. Et la moindre injustice la plonge dans une rage folle. Malheureusement, quelques temps après sa naissance, un sorcier s’est installé au village et y a lentement assis son pouvoir.
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Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02
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English : Fille Tempête Compagnie Furiosa
Chinook was born a storm child. She is a veritable whirlwind. And the slightest injustice sends her into a rage. Unfortunately, shortly after her birth, a sorcerer settled in the village and slowly established his power there.
L’événement Fille Tempête Compagnie Furiosa Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme du Sud Charente
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