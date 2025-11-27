Fille Tempête Compagnie Furiosa Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire

Barbezieux-Saint-Hilaire

Fille Tempête Compagnie Furiosa

Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Chinook est née fille-tempête. C’est une véritable tornade. Et la moindre injustice la plonge dans une rage folle. Malheureusement, quelques temps après sa naissance, un sorcier s’est installé au village et y a lentement assis son pouvoir.

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Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02

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English : Fille Tempête Compagnie Furiosa

Chinook was born a storm child. She is a veritable whirlwind. And the slightest injustice sends her into a rage. Unfortunately, shortly after her birth, a sorcerer settled in the village and slowly established his power there.

L’événement Fille Tempête Compagnie Furiosa Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme du Sud Charente