Concert Paul Lecocq Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement
dimanche 6 décembre 2026 · Opéra de Marseille · Marseille 1er Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 1er Arrondissement
Concert Paul Lecocq
Dimanche 6 décembre 2026 de 11h à 12h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 11:00:00
fin : 2026-12-06 12:00:00
Date(s) :
2026-12-06
L’année dernière, son nom a fait le tour du monde lorsqu’il a remporté le Concours Clara-Haskil à Vevey (Suisse). Le prix du public a rendu sa victoire encore plus incontestable.
Le magazine Diapason l’a qualifié de flamboyant .Pas étonnant, vu qu’il pratique la scène depuis son plus jeune âge. Son jeu jaillissant et coloré s’est affiné avec le temps, notamment à Aubagne, sous la férule de Bernard d’Ascoli.
Paul Lecocq a choisi Brahms pour son récital du dimanche matin. Deux Sarabandes en forme d’hommage à Bach, la très passionnée Sonate n° 2 dédiée à Clara Schumann et les Sept Fantaisies op. 116 que le critique Hanslick a baptisé de bréviaire du pessimisme .
PROGRAMME
BRAHMS
2 Sarabandes WoO 5
Sonate n° 2 en fa dièse mineur op. 2
Sept Fantaisies op. 116 .
Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 90 54 85 contacts@marseilleconcerts.com
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English :
Last year, his name made headlines around the world when he won the Clara Haskil Competition in Vevey, Switzerland. The audience award made his victory even more indisputable.
L’événement Concert Paul Lecocq Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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