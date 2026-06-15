Concert Paul Lecocq Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Concert Paul Lecocq

Dimanche 6 décembre 2026 de 11h à 12h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 11:00:00

fin : 2026-12-06 12:00:00

Date(s) :

2026-12-06

L’année dernière, son nom a fait le tour du monde lorsqu’il a remporté le Concours Clara-Haskil à Vevey (Suisse). Le prix du public a rendu sa victoire encore plus incontestable.

Le magazine Diapason l’a qualifié de flamboyant .Pas étonnant, vu qu’il pratique la scène depuis son plus jeune âge. Son jeu jaillissant et coloré s’est affiné avec le temps, notamment à Aubagne, sous la férule de Bernard d’Ascoli.



Paul Lecocq a choisi Brahms pour son récital du dimanche matin. Deux Sarabandes en forme d’hommage à Bach, la très passionnée Sonate n° 2 dédiée à Clara Schumann et les Sept Fantaisies op. 116 que le critique Hanslick a baptisé de bréviaire du pessimisme .



PROGRAMME

BRAHMS

2 Sarabandes WoO 5

Sonate n° 2 en fa dièse mineur op. 2

Sept Fantaisies op. 116 .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 90 54 85 contacts@marseilleconcerts.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Last year, his name made headlines around the world when he won the Clara Haskil Competition in Vevey, Switzerland. The audience award made his victory even more indisputable.

L’événement Concert Paul Lecocq Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille