Activités et animations à l’Alcazar en septembre et octobre Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Activités et animations à l’Alcazar en septembre et octobre

Du 01/09 au 31/10/2026.

Jours et horaires en fonction des propositions, détail dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr/. Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-09-01

Animations pour tous à l’Alcazar !

Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !



TOUT PUBLIC



ATELIERS



MERCREDIS 9, 16 ET 23 SEPTEMBRE À 14H

> Auditorium

Atelier Photo sensible bibliothèque du futur

Participez à Portraits sensibles ateliers photo argentique, portraits et entretiens autour de la bibliothèque du futur. Une expérience humaine et

créative pour laisser votre empreinte au cœur du lieu et repartir avec votre portrait photographique.

Sur inscription regional.alcazar@marseille.fr

Animé par Photo sensible.



SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 10H30

> Auditorium

Café-philo le jeu

Retrouvons-nous autour d’un café pour philosopher en discutant, en s’amusant et en apprenant à partir d’un thème qui change à chaque fois. Aujourd’hui la

philosophie et le jeu. Qu’est-ce que le jeu dit de nos comportements et de la vie en société ?

Sur inscription civilisations.alcazar@marseille.fr

Animé par les bibliothécaires.



SAMEDI 10 OCTOBRE À 14H

> Salle du conte

Atelier créatif broderie florale

Venez réaliser une broderie, décoration florale et repartez avec votre création !

À partir de 12 ans. Sur réservation au département Société, 1er étage ou par mail à societe.alcazar@marseille.fr

Animé par Gavroche & Violette Diane Bendayan.



SAMEDI 10 OCTOBRE À 17H

> Auditorium

Atelier du parler marseillais

Le marseillais, c’est du français ! Explorez de manière ludique cette langue qui, depuis le XIXe siècle, n’a cessé

d’évoluer au fil des générations et des migrations.

Animé par Médéric Gasquet-Cyrus.



CLUB DE LECTURE



MERCREDI 30 SEPTEMBRE À 17H

> Salle du conte

Les mercredis de l’imaginaire

Retrouvons nous autour d’un café littéraire, pour échanger autour de nos lectures (papier, audio, BD, cinéma, etc) sur le thème de la Science-Fiction.

Passionnés aussi bien que néophytes souhaitant découvrir le genre, tout le monde est bienvenu !

Sur inscription litterature.alcazar@marseille.fr

Animé par les bibliothécaires.



ANIMATIONS JEUNESSE



► Lectures en salle

MERCREDIS 2,9,16,23 ET 30 SEPTEMBRE À 16H30

MERCREDIS 7, 14, 21 ET 28 OCTOBRE À 16H30

> Jeunesse rez-de-chaussée

Venez écouter les belles histoires racontées par les bibliothécaires jeunesse !

Animé par les bibliothécaires.



► Lectures aux tout-petits

SAMEDIS 5 ET 12 SEPTEMBRE À 10H

SAMEDI 3, 17 ET 31 OCTOBRE À 10H

> Auditorium

SAMEDIS 26 SEPTEMBRE À 10H

SAMEDI 24 OCTOBRE À 10H

> Salle du conte

Histoires et comptines pour s’amuser… Parents et enfants sont invités à partager un moment de jeux et de lecture.

De 0 à 3 ans. Sur inscription.

Animé par les bibliothécaires.



► Kamishibaï

SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 10H

> Salle du conte

TOC TOC TOC Ouvre-toi ! C’est tous ensemble que nous ouvrirons le butaï pour découvrir 3 petites histoires ainsi qu’un petit jeu-comptine participatif !

Des petites histoires pour les yeux et les oreilles !

De 0 à 3 ans. Sur inscription.

Animé par Kamishibaï et petites histoires



► Bibliomusée

SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 14H

Salle du conte

Cette année, le bibliomusée s’organise autour d’un cycle des couleurs. À chaque atelier, sa couleur !

Nous nous intéresserons à sa symbolique, son usage en art, sans oublier le dessin de la fin qui sera forcément…monochrome ! Ce mois-ci le orange.

De 6 à 10 ans. Sur inscription.

Animé par les bibliothécaires.



► Fête de la science

SAMEDI 3 OCTOBRE À 14H

> Salle du conte

La fête de la Science revient à l’Alcazar. Cette année, les papilles sont à l’honneur. Venez découvrir les secrets du goût dans un atelier scientifique et ludique.

De 6 à 10 ans. Sur inscription. Animé par les bibliothécaires.



► Jeux de société

SAMEDI 3 OCTOBRE À 15H

> Salle du conte



► Jouons ! Venez découvrir ou redécouvrir des jeux de société. Jouons ensemble !

À partir de 12 ans. Sur inscription.

Animé par les bibliothécaires.



► Club de lecture

MERCREDIS 7 ET 14 OCTOBRE À 16H

> Atelier des enfants

Tu as envie de partager tes coups de cœur ? Apporte ce que tu veux (livre, film, série, manga…) et viens échanger avec nous !

Sur inscription.

Animé par les bibliothécaires .

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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Fun Activities for Everyone at the Alcazar!

L’événement Activités et animations à l’Alcazar en septembre et octobre Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-07 par Ville de Marseille