Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Survivances

Jeudi 27 août 2026 de 18h à 20h30.

VERNISSAGE.

Du 28/08 au 20/09/2026 tous les jours de 9h à 17h. Hôtel de Région 27 place Jules Guesde Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:00:00

fin : 2026-08-27 20:30:00

Date(s) :

2026-08-27 2026-08-28

L’exposition Survivances s’intéresse aux formes discrètes mais persistantes qui continuent d’habiter le monde vestiges matériels, récits hérités, gestes transmis, paysages transformés, présences invisibles ou mémoires enfouies.

Les œuvres présentées témoignent de cette capacité des êtres, des objets et des lieux à survivre aux bouleversements historiques, sociaux ou intimes qui les traversent.



Survivances entend ainsi proposer aux visiteurs une expérience sensible de la mémoire et de la permanence.



A travers des approches plastiques diverses, les artistes réunis, presque tous installés à Marseille, représentent l’ensemble des disciplines des arts visuels contemporains, dans une dynamique inclusive et transversale. Ils invitent à considérer ce qui demeure lorsque le monde change, ce qui résiste à l’oubli et ce qui continue de nous relier aux générations, aux lieux et aux histoires qui nous précèdent.





Vernissage le 27 août à 18h.





Groupe de curation TENSION Marseille

(Le Cube hors les murs)

Rebecca Brodskis ● Silvio Mildonian ● Jean-Philippe Vigneron .

Hôtel de Région 27 place Jules Guesde Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lecube.artistes@gmail.com

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English :

The exhibition “Survivances” explores the subtle yet persistent forms that continue to inhabit the world: material remnants, inherited narratives, inherited gestures, transformed landscapes, invisible presences, or buried memories.

L’événement Survivances Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille