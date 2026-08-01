Soirée grecque aux Argonautes Marché des Argonautes Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Soirée grecque aux Argonautes

Jeudi 20 août 2026 de 18h à 22h. Marché des Argonautes 33 Boulevard Longchamp Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Feta AOP de Kalavryta, affinée en fût, mezzés grecs et grands vins grecs en dégustation

Feta AOP de Kalavryta



Affinée en fût



Vins en dégustation

Thymiopoulos (Naoussa) • Sarris (Îles Ioniennes) • Zoumberakis (Péloponnèse)



Mezzés grecs

Dakos crétois • Feta saganaki • Bouyiourdi • Tiropita • Horiatiki



Élue lors d’une dégustation à l’aveugle organisée par le magazine gastronomique grec Gastronomos, parmi 35 fetas AOP grecques .

Marché des Argonautes 33 Boulevard Longchamp Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 41 59 23 hugo.drouillat@parcel-alimentation.fr

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English :

Kalavryta Feta PDO, barrel-aged, Greek appetizers, and fine Greek wines for tasting

L’événement Soirée grecque aux Argonautes Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille