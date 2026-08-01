Soirée grecque aux Argonautes Marché des Argonautes Marseille 1er Arrondissement
jeudi 20 août 2026 · Marché des Argonautes · Marseille 1er Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 1er Arrondissement
Soirée grecque aux Argonautes
Jeudi 20 août 2026 de 18h à 22h. Marché des Argonautes 33 Boulevard Longchamp Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 22:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Feta AOP de Kalavryta, affinée en fût, mezzés grecs et grands vins grecs en dégustation
Feta AOP de Kalavryta
Affinée en fût
Vins en dégustation
Thymiopoulos (Naoussa) • Sarris (Îles Ioniennes) • Zoumberakis (Péloponnèse)
Mezzés grecs
Dakos crétois • Feta saganaki • Bouyiourdi • Tiropita • Horiatiki
Élue lors d’une dégustation à l’aveugle organisée par le magazine gastronomique grec Gastronomos, parmi 35 fetas AOP grecques .
Marché des Argonautes 33 Boulevard Longchamp Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 41 59 23 hugo.drouillat@parcel-alimentation.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Kalavryta Feta PDO, barrel-aged, Greek appetizers, and fine Greek wines for tasting
L’événement Soirée grecque aux Argonautes Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 1er Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Visite-atelier La retouche tout un art Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement 12 août 2026
- Pique-niques sur la Digue du Large Face à la Samaritaine devant le kiosque de l’Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Marseille 1er Arrondissement 26 août 2026
- Survivances Hôtel de Région Marseille 1er Arrondissement 27 août 2026
- Visite commentée Marseille, ville singulière et rebelle Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement 29 août 2026
- Visite-atelier en famille À la rencontre des créatures Archi-gothiques ! MHM Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement 29 août 2026