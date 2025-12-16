Visites commentées Marseille vue par les Detaille 164 ans de photos Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Visites commentées Marseille vue par les Detaille 164 ans de photos

Du 17/01 au 24/01/2026 le samedi de 10h30 à 11h30.

Samedi 7 février 2026 de 10h30 à 11h30.

Du 21/02 au 28/02/2026 le samedi de 10h30 à 11h30.

Samedi 7 mars 2026 de 10h30 à 11h30.

Du 21/03 au 28/03/2026 le samedi de 10h30 à 11h30. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Visites commentées Marseille vue par les Detaille 164 ans de photos au Musée d’Histoire de Marseille.

L’exposition présente des photographies sur plusieurs siècles, donnant un nouveau regard sur Marseille à l’époque contemporaine et une idée des techniques photographiques d’autrefois comme d’aujourd’hui.

Avec la médiatrice du musée, parcourez ces clichés qui racontent Marseille d’une autre manière, illustrent son évolution urbaine, la vie de ses habitants et les évènements majeurs qui l’ont traversée !



• Tout public

• Durée : 1h

• Sur réservation : musee-histoire@marseille.fr ou au 04 91 55 36 89 .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Guided tours Marseille vue par les Detaille 164 ans de photos at the Musée d’Histoire de Marseille.

