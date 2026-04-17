Visite-atelier Fabrique ton savon Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement
Visite-atelier Fabrique ton savon Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement mercredi 24 juin 2026.
Marseille 1er Arrondissement
Visite-atelier Fabrique ton savon
Mercredi 24 juin 2026 de 14h30 à 16h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:30:00
fin : 2026-06-24 16:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Atelier Fabrique ton savon au Musée d’Histoire de Marseille.Familles
Viens découvrir les secrets du célèbre savon de Marseille en fabriquant le tien !
Lors de cet atelier, tu apprendras les étapes de fabrication et tu repartiras avec ton propre savon. Un moment ludique pour petits et grands, à partager en famille !
• Enfants à partir de 7 ans accompagnés d’un adulte
• Durée 1h30
• Sur réservation musee-histoire@marseille.fr ou 04 91 55 36 89 .
Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Make your own soap workshop at the Musée d’Histoire de Marseille.
L’événement Visite-atelier Fabrique ton savon Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-17 par Ville de Marseille
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