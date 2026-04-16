Visites commentées Marseille au Moyen-Âge Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement
Visites commentées Marseille au Moyen-Âge Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement samedi 27 juin 2026.
Marseille 1er Arrondissement
Visites commentées Marseille au Moyen-Âge
Samedi 27 juin 2026 de 14h30 à 16h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27 16:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Visites commentées Marseille au Moyen-Âge au Musée d’Histoire de Marseille.
L’empire romain touche à sa fin et le christianisme se diffuse. La visite propose un éclairage sur la nouvelle dimension urbaine et sur les pouvoirs politiques, qui régissent la ville et la Provence à cette époque.
• Durée 1h30
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .
Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Guided tours of Marseille in the Middle Ages at the Musée d’Histoire de Marseille.
L’événement Visites commentées Marseille au Moyen-Âge Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-16 par Ville de Marseille
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