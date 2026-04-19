Mandol’in Marseille Festival 6ème édition Conservatoire Vladimir Cosma Aubagne Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Mandol’in Marseille Festival 6ème édition

Du 30/06 au 06/07/2026 tous les jours.

En fonction de la programmation. Conservatoire Vladimir Cosma Aubagne Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille Archives et Bibliothèque Départementales des Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-06-30

Pour l’édition 2026, le festival vous offre les meilleurs musiciens de mandoline ! L’invité d’honneur est Vladimir Cosma.

Petit, j’avais déjà des rêves plein la tête… et parmi eux, arrivait en bonne place celui de rencontrer le grand compositeur du 7ème art Vladimir Cosma, dont les musiques, fredonnées par mes parents, ont bercé mon enfance. Je mesure aujourd’hui la chance qu’il soit l’invité d’honneur du Mandol’in Marseille Festival pour y présenter ses récentes créations

dédiées à ma mandoline. Ses mélodies si populaires, qui appartiennent à la mémoire collective, nous font parfois oublier le grand compositeur classique qu’il est

disciple de Nadia Boulanger, formé aux conservatoires de Bucarest et de Paris, auteur de nombreux concertos,

symphonies, opéras et quatuor. Musicien féru de jazz, il fut aussi l’ami de Chet Baker, Stéphane Grappelli, Michel Legrand, Toots Thielemans ou encore Claude Bolling. En ouverture de cette 6 édition du festival, le public marseillais pourra

découvrir trois œuvres concertantes pour mandoline, guitare et accordéon signées Vladimir Cosma, interprétées

par l’Orchestre de Chambre de Marseille sous la direction Julien Bénichou, dans l’écrin magique du Palais Carli.

Le rêve cosmique ne s’arrête pas là.

Le 5 juillet l’Orchestre de Mandolines des Minots de Marseille et l’Orchestre à Plectre de la Méditerranée accompagneront le comédien Bruno Putzulu dans une nouvelle version des Fables de Jean de la Fontaine mises en musique par Vladimir Cosma.

Emma Cerchi, Alberto Vingiano, Grégory Daltin, le Nov Mandol’in et bien d’autres participeront à ce grand hommage avec en toile de fond l’inauguration du Conservatoire Vladimir Cosma d’Aubagne, prévue le samedi 4 juillet.

D’autres réjouissances permettront d’apprécier, le temps d’une conférence, d’un concours ou d’un concert quelques pages de cette légende vivante de la musique. Vladimir Cosma sera mis à l’honneur mais il pourra aussi profiter en

spectateur, de nombreux artistes de cette Provence qu’il aime tant Jean Louis Ruf-Costanzo et son

mandoloncelle géant fabriqué par le luthier marseillais André Sakellarides, le temps d’une sieste musicale ; les arpèges croisés des 55 cordes du Duo Lyra au petit matin ; ou encore une carte blanche à Sam Karpienia et son blues méditerranéen.

Et puisqu’il faut terminer là où tout a commencé, nous vous donnons rendez-vous, en clôture du Festival au Musée d’Histoire de Marseille premier partenaire historique du Mandol’in Marseille Festival pour découvrir, accompagné de Marine Rodallec au violoncelle, ma relecture de douze sonates pour mandoline dédiées au sulfureux Duc de Chartres,

futur Philippe-Egalité. Un rêve à plusieurs devient une réalité. Alors, venez rêver avec nous à un monde d’harmonies, de pulsations, de mélodies et de poésies.

Vincent Beer-Demander



Programme



Mardi 30 juin Concertos en folie 19h Archives et Bibliothèque Départementales des Bouches du Rhône



Jeudi 2 juillet Le commerce de pain (compagnie Organon) 20h Conservatoire Pierre Barbizet



Vendredi 3 juillet une soirée avec Vladimir Cosma Conservatoire Pierre Barbizet

19h conversation avec Vladimir Cosma, un moment privilégié

21h la mandoline de Vladimir Cosma, l’orchestre célèbre Cosma



Samedi 4 juillet

9h30 balades urbaines, départ places des Augustines (gratuit sur réservation) Thème des balades Marseille, de la Révolution à l’Empire

11h à Aubagne, inauguration du conservatoire Vladimir Cosma

14h sieste musicale au Conservatoire Pierre Barbizet

20h carte blanche à Sam Karpienia au Conservatoire Pierre Barbizet

21h30 cinesonance au Conservatoire Pierre Barbizet



Dimanche 5 juillet

9h Aubade avec le duo Lyra au Conservatoire Pierre Barbizet

9h30 balades urbaines, départ places des Augustines (gratuit sur réservation) Thème des balades Marseille, de la Révolution à l’Empire

19h Eh bien, dansez maintenant ! Fables de Jean de la Fontaine en musique Conservatoire Pierre Barbizet en présence de Vladimir Cosma

20h -Cosmique blind test Conservatoire Pierre Barbizet

21h Les 20 ans du Nov’mandolin Conservatoire Pierre Barbizet



Lundi 6 juillet

11h Concert jeunes talents, prix d’interprétation décerné par Vladimir Cosma Conservatoire Pierre Barbizet

14h Projection du film le château de ma mère suivi d’une discussion avec Vladimir Cosma Conservatoire Pierre Barbizet

19h 1789, révolution en cordes Musée d’Histoire de Marseille .

Conservatoire Vladimir Cosma Aubagne Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille Archives et Bibliothèque Départementales des Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For the 2026 edition, the festival offers you the best mandolin musicians! The guest of honor is Vladimir Cosma.

L’événement Mandol’in Marseille Festival 6ème édition Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille