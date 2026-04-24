Pourquoi les éléphants sont plus économiques que les souris ? Pint of Science 2026 Little Temple Bar Marseille 1er Arrondissement
Pourquoi les éléphants sont plus économiques que les souris ? Pint of Science 2026 Little Temple Bar Marseille 1er Arrondissement mercredi 20 mai 2026.
Marseille 1er Arrondissement
Pourquoi les éléphants sont plus économiques que les souris ? Pint of Science 2026
Mercredi 20 mai 2026 de 19h à 21h30.
Début à 19H30. Little Temple Bar 7 Rue de la Paix Marcel Paul Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 19:00:00
fin : 2026-05-20 21:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Tous les êtres vivants ont besoin d’énergie. Mais saviez-vous qu’une souris dépense proportionnellement bien plus qu’un éléphant?
Tous les êtres vivants ont besoin d’énergie. Mais saviez-vous qu’une souris dépense proportionnellement bien plus qu’un éléphant? .
Little Temple Bar 7 Rue de la Paix Marcel Paul Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur pintofscience13@gmail.com
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English :
All living things need energy. But did you know that a mouse spends proportionately more than an elephant?
L’événement Pourquoi les éléphants sont plus économiques que les souris ? Pint of Science 2026 Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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