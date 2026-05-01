Photographier le patrimoine du Liban, 1864-1970 clichés méconnus de la Bibliothèque orientale de Beyrouth Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Photographier le patrimoine du Liban, 1864-1970 clichés méconnus de la Bibliothèque orientale de Beyrouth

Du 21/05 au 26/09/2026.

Mardi et jeudi de 13h à 19h

Mercredi, vendredi, samedi de 10h à 19h



Fermé lundi et dimanche. Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-05-21

Cette exposition présentée à l’Alcazar permet de (re)découvrir le Liban au travers d’une riche sélection de clichés photographiques et d’ouvrages anciens

En partenariat avec l’Institut du monde arabe et la Bibliothèque orientale de l’université Saint-Joseph de Beyrouth, cette exposition présentée à l’Alcazar permet de (re)découvrir le Liban au travers d’une riche sélection de clichés photographiques et d’ouvrages anciens. Les photographies, issues des collections beyrouthines, fixent des moments de vie, des monuments ou des paysages, créant ainsi un témoignage durable de patrimoines fragiles, parfois disparus, souvent en péril, toujours en danger.



Les documents dessinés ou imprimés, conservés dans les fonds rares et précieux de la Ville de Marseille, participent de cette même volonté de garder trace des richesses du Liban. Cette exposition est donc un dialogue inédit entre les collections de deux bibliothèques patrimoniales par delà la Méditerranée.



Vernissage le jeudi 21 mai à 17h30 en présence des commissaires d’exposition,

qui proposeront une visite commentée de l’exposition.



Dans le cadre de La Saison Méditerranée 2026 qui met en valeur la richesse et la diversité des cultures méditerranéennes. Elle célèbre les artistes, les créateurs et les créatrices et les jeunes talents de ces régions, en valorisant les échanges culturels et humains. Les bibliothèques de Marseille vous proposent une série d’événements ouverts à toutes et tous avec une mise à l’honneur du Liban. .

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

This exhibition, presented at the Alcazar, allows visitors to (re)discover Lebanon through a rich selection of photographs and old books

L’événement Photographier le patrimoine du Liban, 1864-1970 clichés méconnus de la Bibliothèque orientale de Beyrouth Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Ville de Marseille