Conférences et rencontres à l’Alcazar en septembre et octobre Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Conférences et rencontres à l’Alcazar en septembre et octobre

Du 05/09 au 28/10/2026.

Dates et horaires en fonction des propositions, voir le détail dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr. Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-09-05

Conférences et rencontres à l’Alcazar.

Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !



► CONFÉRENCES



SAMEDI 5 SEPTEMBRE À 17H

> Auditorium

[Les 4 saisons de la biodiversité en Provence]

Les insectes pollinisateurs

Découvrez, le monde fascinant des pollinisateurs les principaux groupes d’insectes concernés, leurs modes de vie, leurs adaptations remarquables, mais aussi les

menaces auxquelles ils font face aujourd’hui et les enjeux liés à leur préservation.

Animé par Candy Bellon, chargée de mission et animatrice naturaliste à la LPO PACA.



VENDREDI 11 SEPTEMBRE À 18H

> Salle de conférence

Albert Londres, un lanceur d’alerte avant l’heure ?

Albert Londres est une figure pionnière du journalisme d’investigation français. Connu pour son art du récit, sa plume engagée lui sert de moyen pour dénoncer des injustices de la condition humaine. Un lanceur d’alerte avant l’heure !

Animé par Philippe Collin.



VENDREDI 18 SEPTEMBRE À 17H

> Auditorium

La monnaie en Grèce antique, des origines à Cléopâtre



Cette conférence s’adresse à tous les curieux et passionnés d’histoire, d’Antiquité et de monnaies anciennes. Nous verrons comment la monnaie est née et s’est épanouie au sein des cités grecques.

Animé par Sylvain Borzillo.



MERCREDI 30 SEPTEMBRE À 14H

> Auditorium

Jeu de cartes

Conférence flash autour des fonds cartographiques de l’Alcazar suivie d’un jeu de piste qui fera de vous un jeune matelot en partance vers la Méditerranée. Trouverezvous les cartes marines vous permettant d’embarquer ?



MERCREDI 30 SEPTEMBRE À 18H

> Salle de conférence

Bookflux enquête sur les mouvements des documents des bibliothèques de Marseille

Le physicien Nicolas Maxime a enquêté pendant

plusieurs mois sur les circulations des documents de la ville de Marseille. Qui êtes-vous, vous les emprunteurs ? Où habitez-vous ? À partir de ces données, il a produit un atlas cartographique qu’il restituera.

Par Nicolas Maxime, enseignant-chercheur à l’IMERA.



MERCREDI 30 SEPTEMBRE À 18H

> Auditorium

Marseille et sa Major 1 600 ans d’une histoire

partagée

De sa création vers 420 jusqu’à nos jours, l’historien Jean

Guyon nous retrace l’histoire de la cathédrale NotreDame de la Major de Marseille en quelques étapes marquantes.

Sur inscription academie-sla-marseille.fr

En collaboration avec L’Académie des sciences des arts et des lettres de Marseille.



VENDREDI 2 OCTOBRE À 17H30

> Salle de conférence

Les risques industriels à Marseille et ses environs

L’ingénieur en prévention Paul Poulain abordera les différentes facettes des risques liés aux industries se trouvant dans les environs de Marseille (les sites soumis aux contrôles de l’État mais également les anciens sites industriels non dépollués).

Animé par Paul Poulain, ingénieur en prévention.



SAMEDI 10 OCTOBRE À 15H

> Salle de conférence

CineHorizontes Festival de cinéma espagnol de Marseille

Federico García Lorca, Salvador Dalí et Luis Buñuel à la Résidence d’Étudiants de Madrid une amitié surréaliste.

Conférence d’Emmanuel Le Vagueresse, professeur à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.



MERCREDI 28 OCTOBRE À 18H

> Auditorium

Le Parc national des Calanques la solidarité écologique comme projet de territoire.

Le Parc National des Calanques, créé en 2012, ambitionne à terme à devenir plus qu’un simple conservatoire du littoral. Son futur sera dans une dimension péri-urbaine à échelle métropolitaine.

Sur inscription academie-sla-marseille.fr

Par Thierry Tatoni, chercheur écologue.

En collaboration avec L’Académie des sciences des arts et des lettres de Marseille.

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► RENCONTRES



MARDI 22 SEPTEMBRE À 17H30 — Auditorium

Randonnée en bibliothèque avec Louise Bentkowski, metteur en scène, scénographe, performeuse. L’autrice obtient le prix Premier roman Les Inrockuptibles avec Constellucination (Verdier, 2024). En résidence à Marseille, elle présente son projet autour d’une sélection de documents.



MARDI 6 OCTOBRE À 17H30 — Auditorium

Randonnée en bibliothèque avec Constantin Alexandrakis, né en 1978. Après Deux fois né (2017), L’hospitalité au démon paraît chez Verticales en janvier 2025. Rencontre d’une écriture autobiographique nerveuse et débridée, autour d’une sélection de documents.



SAMEDI 10 OCTOBRE À 17H30 — Salle de conférence

Rencontre autour du livre On ne laisse pas Bébé dans un coin. Dirty Dancing, un film féministe par Andrea Warner. Sorti en 1987, Dirty Dancing a connu un succès fulgurant et inattendu. À travers sa façon de représenter la danse, mais aussi le désir, l’amitié ou la liberté de choix, ce film a changé la vie de très nombreuses femmes. Ce livre nous raconte pourquoi. En collaboration avec les éditions Hors d’atteinte.



MERCREDI 14 OCTOBRE À 14H30 — Salle de conférence

CineHorizontes Festival de Cinéma Espagnol. Cette année, CineHorizontes célèbre la jeunesse, à cette occasion l’Alcazar reçoit José Ángel Mañas, autour d’Historias del Kronen un succès de librairie qui a changé sa vie à 25 ans et toute son œuvre.



JEUDI 15 OCTOBRE À 17H — Salle de conférence

Rencontre autour du don d’organe. Sauver des vies en offrant la sienne après la mort une décision simple, immense et généreuse. Parlons-en ensemble. En collaboration avec l’AP-HM, Assistance Publique Hôpitaux de Marseille.



VENDREDI 16 OCTOBRE À 17H30 — Salle de conférence

La colère d’une ville reconstruire Marseille à partir de la rue d’Aubagne. Deux jours après la tragédie du 5 novembre 2018, se tient la première assemblée des habitant·es de Noailles. Six ans plus tard, l’héritage de ce réveil populaire est vibrant. Table ronde avec Kevin Vacher, Le Collectif 5 novembre, et Liliana Lalonde. Animée par Baptiste Lanaspeze (éditeur aux éditions Wildproject).



JEUDI 22 OCTOBRE À 18H — Salle de conférence

21e Festival Films Femmes Méditerranée Présentation de la programmation 2026. Dédié à la création cinématographique au féminin des deux rives de la Méditerranée, le festival Films Femmes Méditerranée revient à Marseille et en Région, du 5 au 13 novembre.



SAMEDI 24 OCTOBRE À 17H30 — Le Patio

Marseille à 51°C. Rencontre autour du récit collectif faisant suite à des ateliers d’écriture de 22 histoires dont deux dystopies, sur l’avenir de notre ville et sa capacité à surmonter les problématiques écologiques, sociales et démocratiques en 2050 ! Avec Carole Barthélémy (sociologue), Magalie Deschamps-Cottin (écologue), Léo Marchal (architecte), Sophie Peret (militante Stop croisières), Christophe Oudelin et Agnès Médjab (co-rédacteurs du recueil et membres du collectif Comm’un Possible). .

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Conferences and meetings at the Alcazar.

L’événement Conférences et rencontres à l’Alcazar en septembre et octobre Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-10 par Ville de Marseille