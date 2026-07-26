AGENDA · Riotord
Concert Peau d’âme Riotord
dimanche 2 août 2026 · Riotord
Informations pratiques
Riotord
Concert Peau d’âme
Église St Jean Baptiste Riotord Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Concert de Peau d’âme, Emmeline Sion artiste solo guitare & voix, compositions pop folk.
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Église St Jean Baptiste Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 30 68 72 emmelinesionpro@gmail.com
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English :
Concert by Peau d’%E2me, Emmeline Sion—solo artist on guitar and vocals, performing pop-folk compositions.
L’événement Concert Peau d’âme Riotord a été mis à jour le 2026-07-26 par Haut Pays du Velay Tourisme
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