Concert : petites musiques de nuit, Abbaye de Graville, Le Havre

Concert : petites musiques de nuit Samedi 23 mai, 19h30, 20h30, 21h30 Abbaye de Graville Seine-Maritime

Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Ce quatuor de violoncelles du conservatoire Arthur Honegger vous a concocté un répertoire sur mesure pour entrer tout doucement dans la nuit: Mozart, Brahms, Golterman…

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye, 76600 Le Havre, France Le Havre 76600 Graville Seine-Maritime Normandie +33235245100 https://musees-mah-lehavre.fr/musees/abbaye-graville Guillaume Malet de Graville, compagnon de Guillaume le Conquérant, rentrant vainqueur de la Bataille d’Hastings, donne à l’abbaye de Graville toute sa grandeur. L’église, qu’il fait construire, présente les caractéristiques de l’art roman normand à l’exception du chœur reconstruit à l’époque gothique. Les bâtiments conventuels (XII-XVIIIe siècles), aujourd’hui Musée de France, abritent des statues médiévales parmi les plus belles de Normandie. Éléments lapidaires, tableaux et gravures, ornements complètent l’ensemble. L’abbaye est aussi le siège d’une étonnante collection de plus de 150 maquettes, de la fin du XIXe siècle et du commencement du XXe siècle, illustrant l’habitation humaine. Dans les jardins, une monumentale statue de la Vierge à l’enfant, appelée “Vierge noire”, fait l’objet de nombreuses dévotions. Des éléments de l’original, offert par les mères chrétiennes en 1870 sont conservés dans le musée.

Ce quatuor de violoncelles du conservatoire Arthur Honegger vous a concocté un répertoire sur mesure pour entrer tout doucement dans la nuit: Mozart, Brahms, Golterman…

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