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Concert Piaf Aznavour Théâtre de Verdure du Centre Artistique de Piégon Piégon

vendredi 31 juillet 2026 · Théâtre de Verdure du Centre Artistique de Piégon · Piégon

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Théâtre de Verdure du Centre Artistique de Piégon
Adresse
349 Chemin de Fontatière
Ville
26110 Piégon
Département
Drôme
Tarif

Piégon

Concert Piaf Aznavour

Théâtre de Verdure du Centre Artistique de Piégon 349 Chemin de Fontatière Piégon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

La compagnie de Bagatelle présente Piaf Aznavour sous l’aile de la Môme.
Piano et chant Guillaume Giraud
Accordéon Oleksandr Movchan
Chant Agnès Ravaux
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Théâtre de Verdure du Centre Artistique de Piégon 349 Chemin de Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43  contact@centre-artistique-piegon.org

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English :

The Bagatelle Company presents *Piaf Aznavour sous l’aile de la Môme*.
Piano and vocals: Guillaume Giraud
Accordion: Oleksandr Movchan
Vocals: Agnès Ravaux

L’événement Concert Piaf Aznavour Piégon a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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