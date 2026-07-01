Concert Piaf Aznavour Théâtre de Verdure du Centre Artistique de Piégon Piégon

vendredi 31 juillet 2026 · Théâtre de Verdure du Centre Artistique de Piégon · Piégon

Informations pratiques

Piégon

Concert Piaf Aznavour

Théâtre de Verdure du Centre Artistique de Piégon 349 Chemin de Fontatière Piégon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

La compagnie de Bagatelle présente Piaf Aznavour sous l’aile de la Môme.

Piano et chant Guillaume Giraud

Accordéon Oleksandr Movchan

Chant Agnès Ravaux

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Théâtre de Verdure du Centre Artistique de Piégon 349 Chemin de Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 contact@centre-artistique-piegon.org

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English :

The Bagatelle Company presents *Piaf Aznavour sous l’aile de la Môme*.

Piano and vocals: Guillaume Giraud

Accordion: Oleksandr Movchan

Vocals: Agnès Ravaux

L’événement Concert Piaf Aznavour Piégon a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale