Concert Piaf Aznavour Théâtre de Verdure du Centre Artistique de Piégon Piégon
vendredi 31 juillet 2026 · Théâtre de Verdure du Centre Artistique de Piégon · Piégon
Informations pratiques
Piégon
Concert Piaf Aznavour
Théâtre de Verdure du Centre Artistique de Piégon 349 Chemin de Fontatière Piégon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
La compagnie de Bagatelle présente Piaf Aznavour sous l’aile de la Môme.
Piano et chant Guillaume Giraud
Accordéon Oleksandr Movchan
Chant Agnès Ravaux
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Théâtre de Verdure du Centre Artistique de Piégon 349 Chemin de Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 contact@centre-artistique-piegon.org
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English :
The Bagatelle Company presents *Piaf Aznavour sous l’aile de la Môme*.
Piano and vocals: Guillaume Giraud
Accordion: Oleksandr Movchan
Vocals: Agnès Ravaux
L’événement Concert Piaf Aznavour Piégon a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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