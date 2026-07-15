Concert Piano Parc Thermal Argelès-Gazost

Informations pratiques

Argelès-Gazost

Concert Piano

Parc Thermal ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 20:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Venez vivre un concert de piano hors du temps dans un cadre exceptionnel avec Timothée Di Leo.

En cas de mauvaise météo le concert sera annulé. Toutes les infos sur le site internet. .

Parc Thermal ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 68 98 73 62

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English :

Experience a timeless piano concert in an exceptional setting with Timothée Di Leo.

L’événement Concert Piano Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65