Concert Piano Parc Thermal Argelès-Gazost
mardi 18 août 2026 · Parc Thermal · Argelès-Gazost
Informations pratiques
Argelès-Gazost
Concert Piano
Parc Thermal ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Venez vivre un concert de piano hors du temps dans un cadre exceptionnel avec Timothée Di Leo.
En cas de mauvaise météo le concert sera annulé. Toutes les infos sur le site internet. .
Parc Thermal ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 68 98 73 62
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English :
Experience a timeless piano concert in an exceptional setting with Timothée Di Leo.
L’événement Concert Piano Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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