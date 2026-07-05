Informations pratiques

Riquewihr

Concert Piano et Orgue

Place des Trois Eglises Riquewihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18 21:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Venez assister à un concert de Orgue et Piano dans le lieu emblématique de l’Eglise Protestante.

Ce concert d’ouverture de la saison d’automne, duo exceptionnel PIANO et ORGUE, sera une grande première à Riquewihr.

Guillem AUBRY, au piano historique ERARD de concert (1891), interprètera pour notre plus grand plaisir des œuvres de W.A MOZART concerto pour piano n°20K.466 en ré min. mais également de F. CHOPIN Variations sur Là ci darem la mano opus 2.

Guillem AUBRY est pianiste à l’Académie de l’Opéra de Paris, et malgré sa jeunesse, un interprète talentueux déjà reconnu au niveau international.

Aux claviers de l’Orgue Historique Stiehr&Mockers, Cyril PALLAUD, organiste de réputation internationale, titulaire de l’Orgue Silbermann de l’Eglise St Guillaume à Strasbourg, que l’on ne présente plus, tant il nous a déjà enchanté par ses interprétations de Bach, Haendel, Bruhns ou encore Mendelssohn lors de nos saisons passées .

Place des Trois Eglises Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 6 95 50 18 03 koebele.sylvie@gmail.com

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English :

Come and enjoy an organ and piano concert in the iconic Protestant Church.

L’événement Concert Piano et Orgue Riquewihr a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr