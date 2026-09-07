Concert PICON MON AMOUR, Boîte À Musiques, Wattrelos

Informations pratiques

Concert PICON MON AMOUR Jeudi 22 octobre, 20h30 Boîte À Musiques Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T20:30:00+02:00 – 2026-10-22T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-22T20:30:00+02:00 – 2026-10-22T22:30:00+02:00

Concert de PICON MON AMOUR (Chansons Culottées / F) le jeudi 22 octobre 2026 à 20 h 30 à la BAM.

En duo dans la vie comme à la scène, il est souvent dit d’eux qu’elle a du chien et lui du « déchiens ». Avec leurs chansons culottées à deux voix, le couple déjanté étanche notre soif musicale, régale nos oreilles et fait swinguer nos zygomatiques.

Picon Mon Amour est bien plus qu’un simple groupe de musique. Ils sont une expérience musicale et scénique unique, qui réussit à captiver leur public à chaque concert. Avec leur énergie débordante, leur humour et leur amour de la musique, ils nous emportent dans leur univers déjanté et festif. Ils sont une bouffée d’air frais dans le paysage musical actuel.

Tarifs 9€ / 6 € – Placement libre / assis / debout

Infos : Wattrelos Découvertes, 03 20 75 85 86

Billetterie / https://www.billetweb.fr/picon-mon-amour-chansons-culottees-f

Boîte À Musiques 15 rue Amédée Prouvost, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.billetweb.fr/picon-mon-amour-chansons-culottees-f »}]

à la Boîte à Musiques