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AGENDA · Wattrelos

Exposition photos, Bibliothèque, Wattrelos

mardi 15 septembre 2026 · Bibliothèque · Wattrelos

Exposition photos, Bibliothèque, Wattrelos

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque
Adresse
2, rue Emile Basly Wattrelos
Ville
59150 Wattrelos
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Exposition photos 15 – 30 septembre Bibliothèque Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T09:30:00+02:00 – 2026-09-15T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T09:30:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00

Cette exposition dévoile des clichés inédits et insolites de Wattrelos, entre mémoire, patrimoine et vie quotidienne. Une invitation à (re)découvrir la ville sous un regard original. Tout public.

Bibliothèque 2, rue Emile Basly Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}]
Wattrelos au fil du temps Photographies Wattrelos

Droit réservé

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