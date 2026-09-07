AGENDA · Wattrelos
Exposition photos, Bibliothèque, Wattrelos
mardi 15 septembre 2026 · Bibliothèque · Wattrelos
Informations pratiques
Exposition photos 15 – 30 septembre Bibliothèque Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T09:30:00+02:00 – 2026-09-15T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T09:30:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00
Cette exposition dévoile des clichés inédits et insolites de Wattrelos, entre mémoire, patrimoine et vie quotidienne. Une invitation à (re)découvrir la ville sous un regard original. Tout public.
Bibliothèque 2, rue Emile Basly Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}]
Wattrelos au fil du temps Photographies Wattrelos
Droit réservé
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