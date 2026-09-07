Exposition photos, Bibliothèque, Wattrelos

Informations pratiques

Exposition photos 15 – 30 septembre Bibliothèque Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T09:30:00+02:00 – 2026-09-15T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T09:30:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00

Cette exposition dévoile des clichés inédits et insolites de Wattrelos, entre mémoire, patrimoine et vie quotidienne. Une invitation à (re)découvrir la ville sous un regard original. Tout public.

Bibliothèque 2, rue Emile Basly Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}]

Wattrelos au fil du temps Photographies Wattrelos

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