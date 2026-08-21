Atelier de calligraphie arabe, Bibliothèque Municipale de Wattrelos, Wattrelos

Informations pratiques

Atelier de calligraphie arabe Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque Municipale de Wattrelos Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Venez vous initier à la calligraphie arabe avec Ahmad Dari, maître calligraphe.

Il vous dévoilera les secrets du calame et vous délivrera des astuces pour réaliser avec délicatesse les liés et déliés de la calligraphie arabe.

Bibliothèque Municipale de Wattrelos 2, rue Emile Basly 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France 03.20.81.66.38 https://www.bm-wattrelos.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}]

Venez vous initier à la calligraphie arabe avec Ahmad Dari, maître calligraphe.

© Ahmad Dari