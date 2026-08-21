Hand In Cap de la compagnie NIYA, Bibliothèque Municipale de Wattrelos, Wattrelos
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque Municipale de Wattrelos · Wattrelos
Informations pratiques
Hand In Cap de la compagnie NIYA Vendredi 2 octobre, 20h00 Bibliothèque Municipale de Wattrelos Nord
Réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:35:00+02:00
Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:35:00+02:00
Il raconte la contrainte du corps par la danse, narre son immobilité par le mouvement, évoque ses différences, son anormalité, ses particularités.
Il tend la parole au public, ouvre le dialogue sur nos relations à l’autre et surtout à celui qui est hors norme.
Tout public dès 6 ans. Réservation conseillée. Durée 35 minutes.
Bibliothèque Municipale de Wattrelos 2, rue Emile Basly 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France 03.20.81.66.38 https://www.bm-wattrelos.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}]
Dans un espace de jeu resserré, Jimmy Omoï développe une gestuelle à la dextérité captivante, faite d’ondulations et de pulsations.
© HAND IN CAP
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