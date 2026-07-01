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Concert, Place de la Mairie, Boisset-et-Gaujac

samedi 25 juillet 2026 · Place de la Mairie · Boisset-et-Gaujac

Concert, Place de la Mairie, Boisset-et-Gaujac

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Place de la Mairie
Adresse
30140 Boisset-et-Gaujac
Ville
30140 Boisset-et-Gaujac
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Concert Samedi 25 juillet, 19h00 Place de la Mairie Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T19:00:00+02:00 – 2026-07-25T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T19:00:00+02:00 – 2026-07-25T22:00:00+02:00

Un véritable orchestre de variétés, rythmé par les plus grands tubes disco, 80 et 90, pour une ambiance festive et dansante tout l’été.

Place de la Mairie 30140 Boisset-et-Gaujac Boisset-et-Gaujac 30140 Gard Occitanie
Avec l’orchestre Show 80.

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