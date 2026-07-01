Concert, Place de la Mairie, Boisset-et-Gaujac

samedi 25 juillet 2026 · Place de la Mairie · Boisset-et-Gaujac

Informations pratiques

Concert Samedi 25 juillet, 19h00 Place de la Mairie Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T19:00:00+02:00 – 2026-07-25T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T19:00:00+02:00 – 2026-07-25T22:00:00+02:00

Un véritable orchestre de variétés, rythmé par les plus grands tubes disco, 80 et 90, pour une ambiance festive et dansante tout l’été.

Place de la Mairie 30140 Boisset-et-Gaujac Boisset-et-Gaujac 30140 Gard Occitanie

Avec l’orchestre Show 80.