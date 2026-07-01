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Vide-greniers nocturne, Boisset-et-Gaujac, Boisset-et-Gaujac

samedi 4 juillet 2026 · Boisset-et-Gaujac

Vide-greniers nocturne, Boisset-et-Gaujac, Boisset-et-Gaujac

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Boisset-et-Gaujac
Adresse
30140 Boisset-et-Gaujac
Ville
30140 Boisset-et-Gaujac
Département
Gard

Vide-greniers nocturne 4 juillet et 22 août Boisset-et-Gaujac Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T17:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T17:00:00+02:00 – 2026-08-22T22:00:00+02:00

Boisset-et-Gaujac 30140 Boisset-et-Gaujac Boisset-et-Gaujac 30140 Gard Occitanie
Organisé par Brocs & Events.

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