AGENDA · Boisset-et-Gaujac
Vide-greniers nocturne, Boisset-et-Gaujac, Boisset-et-Gaujac
samedi 4 juillet 2026 · Boisset-et-Gaujac
Informations pratiques
Vide-greniers nocturne 4 juillet et 22 août Boisset-et-Gaujac Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T17:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T17:00:00+02:00 – 2026-08-22T22:00:00+02:00
Boisset-et-Gaujac 30140 Boisset-et-Gaujac Boisset-et-Gaujac 30140 Gard Occitanie
Organisé par Brocs & Events.
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