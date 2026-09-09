Concert « Poésie acoustique » de l’ensemble Les Cordes liées, Collégiale Saint-Lazare d’Avallon, Avallon
samedi 19 septembre 2026 · Collégiale Saint-Lazare d'Avallon · Avallon
Informations pratiques
Concert « Poésie acoustique » de l’ensemble Les Cordes liées Samedi 19 septembre, 18h30 Collégiale Saint-Lazare d’Avallon Yonne
Entrée libre et sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Né d’une rencontre musicale dans la chapelle de la Cordelle à Vézelay, les Cordes Liées offrent un répertoire varié de musique sacrée et poétique d’ici, d’ailleurs et d’autrefois. Chant grégorien, baroque et séfarade, cantigas de Santa Maria et autres compositions se mélangent, les voix vibrent au son d’instruments rares : viole de gambe, mandole, oud… Une invitation au voyage, une ode à la beauté des choses et du monde…
Albin Violot (oud, mandole, luth, violon, chant) et Pauline Schill (viole de gambe, tambour, chant) profiteront de l’acoustique pour régaler le public et la Collégiale elle-même de leurs mélodies variées.
Un chapeau permettra à ceux qui le souhaitent de remercier les musiciens et de participer à la restauration de la Collégiale.
Tous les renseignements sur : https://www.helloasso.com/associations/parvis-de-bourgogne/evenements/journees-du-patrimoine-2026-tresors-caches-de-saint-lazare-d-avallon
Collégiale Saint-Lazare d’Avallon 11 rue Bocquillot, 89200 Avallon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/parvis-de-bourgogne/evenements/journees-du-patrimoine-2026-tresors-caches-de-saint-lazare-d-avallon »}] La collégiale Saint-Lazare est située à Avallon en Bourgogne, entre Vézelay et Montréal, avec qui elle présente des liens architecturaux. Son architecture est romane et son portail date du XIIe siècle. L’édifice est classé au titre des monuments historiques en 1840 et a fait l’objet de restaurations par Viollet le Duc. Une nouvelle restauration portant sur la chapelle du Sacré-Cœur et ses remarquables peintures murales devrait s’achever à l’automne 2025. Parkings sur la place ou en centre-ville.
Né d’une rencontre musicale dans la chapelle de la Cordelle à Vézelay, les Cordes Liées offrent un répertoire varié de musique sacrée et poétique d’ici, d’ailleurs et d’autrefois. Chant grégorien, et…
©Parvis de Bourgogne
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- Visites commentées de la Collégiale et – à titre exceptionnel – du chantier de restauration de la chapelle du Sacré-Coeur et de la sacristie, Collégiale Saint-Lazare d’Avallon, Avallon 19 septembre 2026