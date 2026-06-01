Portes ouvertes de la Tour Beurdelaine, Tour Beurdelaine, Avallon

Portes ouvertes de la Tour Beurdelaine 19 et 20 septembre Tour Beurdelaine Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture du jardin du bastion de la Tour Beurdelaine et exposition de photographies des travaux de sa rénovation.

Tour Beurdelaine 23 rue du Bel Air, 89200 Avallon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 36 64 43 http://tour.beurdelaine.fr/ https://pixelfed.social/Beurdelaine Construite en 1404, la Tour Beurdelaine est la tour la plus ancienne de la ville d’Avallon.

Ouverture du jardin du bastion de la Tour Beurdelaine et exposition de photographies des travaux de sa rénovation.

© Pierre-Emmanuel Weck