Et s’il n’en restait qu’une… Crep’80 Avallon

Avallon

Et s’il n’en restait qu’une…

Crep’80 55 rue de Lyon Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Soirée cabaret spéciale Céline Dion. .

Crep’80 55 rue de Lyon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 55 07

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English : Et s’il n’en restait qu’une…

L’événement Et s’il n’en restait qu’une… Avallon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme du Grand Vézelay