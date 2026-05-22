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Et s’il n’en restait qu’une… Crep’80 Avallon

Et s’il n’en restait qu’une… Crep’80 Avallon samedi 12 septembre 2026.

Lieu : Crep'80

Adresse : 55 rue de Lyon

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Avallon

Et s’il n’en restait qu’une…

Crep’80 55 rue de Lyon Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Soirée cabaret spéciale Céline Dion.   .

Crep’80 55 rue de Lyon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 55 07 

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English : Et s’il n’en restait qu’une…

L’événement Et s’il n’en restait qu’une… Avallon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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