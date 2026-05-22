Et s’il n’en restait qu’une… Crep’80 Avallon
Et s’il n’en restait qu’une… Crep’80 Avallon samedi 12 septembre 2026.
Avallon
Et s’il n’en restait qu’une…
Crep’80 55 rue de Lyon Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Soirée cabaret spéciale Céline Dion. .
Crep’80 55 rue de Lyon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 55 07
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English : Et s’il n’en restait qu’une…
L’événement Et s’il n’en restait qu’une… Avallon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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