Soirée Folklo-Tropicale Terrasses du Bel Air Avallon

Avallon

Soirée Folklo-Tropicale

Terrasses du Bel Air 1 Rue Basse du Rempart Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Los Arcanos del Desierto la transe argentine version XXL, en tournée en Europe. Nés en 2013 à Santiago del Estero au nord de l’Argentine, Los Arcanos del Desierto sont une orquesta explosive qui transforme chaque concert en fiesta géante. Nous les avons découvert dans leur terrain de jeu. La guaracha santiagueña, un rythme populaire et ultra dansant, boosté par l’énergie tropicale et les racines du folklore argentin (chacarera, chamamé… et mollets en feu garantis). Mais attention, ici on ne fait pas dans le classique à la guaracha s’ajoutent percussions cubaines, improvisations jazz, esprit rock façon Kapanga, et même des couleurs musicales venues du Moyen-Orient. Résultat un joyeux cocktail sonore, libre, audacieux et totalement métissé, à l’image d’une Argentine ouverte, créative et en mouvement permanent. Sur scène, c’est du lourd une dizaine de musiciens, des cuivres qui claquent, des percussions à foison et des grooves contagieux. Chaque concert devient une fête collective, à la fois populaire, raffinée et furieusement actuelle. Côté look, une esthétique entre traditions ancestrales et modernité, clin d’œil aux communautés libanaises installées dans la région depuis plus de 150 ans. Une signature visuelle forte, aussi cosmopolite que leur musique.

Habitués des grandes scènes et festivals (Festival de Jazz de Santiago del Estero, Tecnópolis à Buenos Aires, Festival de la Salamanca…), Los Arcanos del Desierto ont aussi laissé leur empreinte sur disque avec Le Temple Mishky, Teriantropia et Trópico del Monte. Repérés dans des concours nationaux comme Rock del País et complices d’artistes tels que El Mono de Kapanga, ils font clairement partie des projets les plus originaux de la scène argentine actuelle. Menée par Mariano SARQUIZ, la troupe transforme chaque live en un espace de rencontre, où les cultures se croisent, les corps bougent et la fête devient un langage universel. Venez pour écouter, restez pour danser, repartez le sourire aux lèvres. .

Terrasses du Bel Air 1 Rue Basse du Rempart Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 04 02 40

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English : Soirée Folklo-Tropicale

L’événement Soirée Folklo-Tropicale Avallon a été mis à jour le 2026-02-27 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)