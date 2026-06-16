Concert Polyphonie traditionnelle et religieuse corses Colmar
Concert Polyphonie traditionnelle et religieuse corses Colmar mercredi 8 juillet 2026.
Colmar
Concert Polyphonie traditionnelle et religieuse corses
18 Place de la Cathédrale Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 20:30:00
fin : 2026-07-08 22:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Laissez-vous entraîner par les magnifiques polyphonies traditionnelles et religieuses corses proposées par le chœur de sartene !
Laissez-vous entraîner par les magnifiques polyphonies traditionnelles et religieuses corses proposées par le chœur de sartene et son fondateur Jean-Paul Poletti ! .
18 Place de la Cathédrale Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 35 12 52
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English :
Let yourself be carried away by the magnificent traditional and religious Corsican polyphonic music performed by the Sartene Choir!
L’événement Concert Polyphonie traditionnelle et religieuse corses Colmar a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Colmar
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