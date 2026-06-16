Colmar

Concert Polyphonie traditionnelle et religieuse corses

18 Place de la Cathédrale Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 20:30:00

fin : 2026-07-08 22:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Laissez-vous entraîner par les magnifiques polyphonies traditionnelles et religieuses corses proposées par le chœur de sartene !

Laissez-vous entraîner par les magnifiques polyphonies traditionnelles et religieuses corses proposées par le chœur de sartene et son fondateur Jean-Paul Poletti ! .

18 Place de la Cathédrale Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 35 12 52

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English :

Let yourself be carried away by the magnificent traditional and religious Corsican polyphonic music performed by the Sartene Choir!

L’événement Concert Polyphonie traditionnelle et religieuse corses Colmar a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Colmar