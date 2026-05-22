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Soirée folklorique alsacienne Groupes Folkloriques Bloosmusik & Accordina Brand Colmar

Soirée folklorique alsacienne Groupes Folkloriques Bloosmusik & Accordina Brand Colmar mardi 30 juin 2026.

Ville : 68000 Colmar

Département : Haut-Rhin

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0

Colmar

Soirée folklorique alsacienne Groupes Folkloriques Bloosmusik & Accordina Brand

Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-30 20:00:00
fin : 2026-06-30 21:30:00

Date(s) :
2026-06-30

Retrouvez l’ambiance conviviale d’une animation folklorique colmarienne !
Au plus fort de la saison estivale, venez assister à des animations hautes en couleurs ! Les mardis soirs, au cœur de la vieille ville, rendez-vous avec des groupes folkloriques pour des danses traditionnelles et des mélodies puisées dans le vaste répertoire folklorique alsacien. 0  .

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92  info@tourisme-colmar.com

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Find the friendly atmosphere of a Colmar folkloric animation!

L’événement Soirée folklorique alsacienne Groupes Folkloriques Bloosmusik & Accordina Brand Colmar a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de Colmar

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