Mini foire aux vins Domaine Jund Colmar
Mini foire aux vins Domaine Jund Colmar vendredi 3 juillet 2026.
Colmar
Mini foire aux vins Domaine Jund
Place de l’Ancienne Douane Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-07-12 21:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Découvrez les vins du Domaine dans le cadre idyllique du vieux Colmar !
Ce domaine colmarien vous fera découvrir ses différents vins, que vous pourrez déguster ou directement acheter sur place. 0 .
Place de l’Ancienne Douane Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 58 72 martinjund@hotmail.com
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English :
Discover the Domaine’s wines in the idyllic setting of old Colmar!
L’événement Mini foire aux vins Domaine Jund Colmar a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme de Colmar
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