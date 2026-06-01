Eglise Saint-Joseph Colmar ( 68), église Saint-Joseph Colmar, Colmar

Eglise Saint-Joseph Colmar ( 68) Samedi 4 juillet, 19h00 église Saint-Joseph Colmar Haut-Rhin

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T19:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T19:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00

Du 26 juin au 6 juillet 2026, « La Nuit des Églises » revient partout en France. Initiée par l’Église catholique, inscrite depuis 2011 dans le paysage estival des diocèses, cette manifestation cultuelle et culturelle invite le public à découvrir autrement la richesse de notre patrimoine religieux.

À la tombée de la nuit, églises et couvents ouvrent leurs portes pour proposer concerts, expositions, visites guidées, mises en lumière, temps de prière ou encore des animations. En Alsace, une quinzaine de lieux participeront à cette édition, du Sanctuaire de Reinacker à Wuenheim, en passant par Strasbourg et Colmar.

Portée par le Service de la Pastorale du Tourisme du Diocèse de Strasbourg et ses bénévoles, cette programmation ouverte à tous offre une occasion unique de vivre un moment de découverte, de partage et de convivialité dans une atmosphère différente et chaleureuse.

Vernissage de l’exposition l’Apocalypse « selon » power point de Claude Lamoureux, samedi 4 juillet à 19h.

À l’occasion de la Nuit des Églises, nous avons eu la joie d’accueillir de nombreux visiteurs à l’église Saint-Joseph de Colmar pour une soirée placée sous le signe de la rencontre entre l’art, la foi et l’écologie.

Cette édition s’inscrit dans le cadre des célébrations des 800 ans de saint François d’Assise. À travers son amour de la création et son appel à la fraternité universelle, il nous invite encore aujourd’hui à porter un regard renouvelé sur le monde. Son message trouve un écho particulier face aux défis écologiques actuels et rejoint la réflexion proposée par le pape François dans son encyclique Laudato si’, qui appelle à une écologie intégrale, attentive à la fois à la nature, à l’être humain et aux liens qui les unissent.

C’est dans cet esprit que nous avons découvert l’exposition « L’Apocalypse revisité », proposée par l’artiste Claude Lamoureux. Si le mot « apocalypse » évoque souvent la catastrophe ou la fin d’un monde, son sens premier est celui de la révélation. À travers ses œuvres, l’artiste nous invite à regarder autrement notre réalité, à prendre conscience de ses fragilités, mais aussi à discerner les chemins possibles de renouveau et d’espérance.

Cette exposition a permis de faire dialoguer contemplation, réflexion et engagement. Entre la beauté de la création célébrée par saint François et les interrogations soulevées par l’Apocalypse, un même appel se dessine : celui d’une espérance active et d’une responsabilité partagée envers notre monde.

église Saint-Joseph Colmar place saint joseph colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est

Vernissage de l’exposition l’Apocalypse « selon » power point de Claude Lamoureux, samedi 4 juillet à 19h. exposition écologie