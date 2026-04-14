Lynx et Loup en Alsace, Musée d’Histoire naturelle et d’Ethnographie de Colmar, Colmar

Lynx et Loup en Alsace Jeudi 11 juin, 18h30 Musée d’Histoire naturelle et d’Ethnographie de Colmar Collectivité européenne d’Alsace

Inclus dans le billet d’entrée au musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T18:30:00+02:00 – 2026-06-11T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-11T18:30:00+02:00 – 2026-06-11T20:30:00+02:00

Les rapports entre l’espèce humaine et la faune sauvage, notamment les grands prédateurs comme le Loup gris ou le Lynx boréal, ont souvent été conflictuels. Historiquement présents dans nos contrées, puis disparus au fil du temps, ces deux espèces sont de retour en Alsace depuis plusieurs décennies. Philippe Jéhin, historien spécialiste de l’histoire de l’Alsace et de l’environnement, tente de retracer leur histoire à l’aune de ses connaissances du passé et grâce aux nombreuses mentions conservées dans les textes anciens.

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Philippe Jéhin, historien spécialiste de l’histoire de l’Alsace et de l’environnement, tente de retracer l’histoire de ces deux espèces en Alsace. Lynx Musée

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