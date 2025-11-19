Festival International de Colmar

Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-05 20:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-05

Pour ma troisième année à la tête du Festival International de Colmar, j’ai souhaité proposer une programmation vivante où la musique classique dialogue avec notre époque et reste ouverte aux influences d’autres répertoires.

De l’ère baroque jusqu’au contemporain, la musique classique s’est toujours nourrie de rencontres exotiques et d’expériences nouvelles. De ce constat, j’ai donc imaginé une édition dans laquelle des œuvres très diverses se côtoient et s’enrichissent d’une teinte nouvelle par exemple, un quatuor à cordes peut précéder des sonorités venues du jazz ou du folklore d’Europe de l’Est, le baroque emprunter des chemins et des couleurs inattendus.

Cette diversité n’est pas un simple effet de programmation, mais une conviction la musique se construit dans l’échange, dans l’exploration et dans la transmission. Cette année encore, des interprètes de renommée mondiale comme Yuja Wang, Gautier Capuçon ou Viktoria Mullova, nous honorent de leurs présences. A leurs côtés des talents émergents tels qu’Alexander Malofeev et Tim Mead créant un lien entre tradition et audace mais toujours de très haut niveau. Un état d’esprit qui guide les initiatives que nous continuons de développer autour des concerts.

De nouveau, le Colmar Symphonic Mob© incarnera parfaitement cette volonté de rendre l’orchestre accessible à tous, réunissant amateurs et professionnels dans une même énergie.

Les Master Class, ouvertes au public, permettront une fois encore aux jeunes musiciens d’être au contact des plus grands et à tout un chacun d’observer les mécanismes de la pédagogie en musique classique.

Enfin, la politique tarifaire en faveur des nouvelles générations reste une priorité essentielle. Chaque concert de 20h30 continuera d’être introduit par un temps de médiation.

Poursuivons ensemble cette aventure musicale et faisons de Colmar, plus que jamais, un lieu où la musique s’écoute, se partage et se réinvente.

Alain ALTINOGLU, directeur artistique. .

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 resafestival@tourisme-colmar.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival International de Colmar Colmar a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de tourisme de Colmar