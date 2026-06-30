Colmar

Liberty Day !

30 rue des Marchands Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 19:30:00

Date(s) :

2026-07-04

À l’occasion du 250ème anniversaire de l’indépendance des États-Unis, le Musée Bartholdi de Colmar propose une journée exceptionnelle placée sous le signe de la liberté.

À l’occasion du 250¿ anniversaire de l’indépendance des États-Unis, le Musée Bartholdi de Colmar propose une journée exceptionnelle placée sous le signe de la liberté. Tout au long de la journée, le musée ouvre gratuitement ses portes et proposera des animations variées. Une découverte festive des liens exceptionnels d’amitié entre Colmar et les USA !

Au programme déambulation théâtrale, concert de Thomas Schoeffler, différents stand et bien sûr l’accès à l’expositon Objectif Liberté ! . 0 .

30 rue des Marchands Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 90 60 musee.bartholdi@colmar.fr

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English :

%C0 To mark the 250%E8th anniversary of the independence of the %C9United States, the Bartholdi Museum in Colmar is hosting a special day dedicated to freedom.

L’événement Liberty Day ! Colmar a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme de Colmar