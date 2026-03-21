Festival international de Colmar Éblouissante ouverture ! Colmar

Festival international de Colmar Éblouissante ouverture !

place du 2 Février Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 20:30:00

fin : 2026-07-05 22:30:00

Date(s) :

2026-07-05

La Festival international de Colmar commence !

Laissez-vous éblouir par ce grandiose concert d’ouverture.

L’édition 2026 du Festival international de Colmar s’ouvre avec son directeur artistique Alain Altinoglu à la tête de son Orchestre symphonique de la Monnaie de retour à Colmar et ce, pour 2 soirées d’excellence !

Au programme de cette première soirée, la célèbre Chevauchée des Walkyries de Wagner, assurément l’un des “tubes” les plus populaires de tout l’opéra romantique !

Puis les testamentaires Quatre derniers Lieder de Richard Strauss l’un des cycles de Lieder les plus justement célèbres du répertoire.

Ces derniers seront interprétés par l’exceptionnelle soprano sud-africaine Masabane Cecilia Rangwanasha, auréolée de sa victoire au “Concours BBC Cardiff Singer of the World 2021” et Lauréate du Prix Herbert von Karajan du Festival de Pâques de Salzbourg en 2024 ! En 2026, elle sera à l’affiche de 2 productions au Royal Opera House Covent Garden de Londres Turandot où elle interprètera le rôle de Liu puis dans les Noces de Figaro où elle chantera la Comtesse Almaviva.

Une grande artiste que nous avons la chance d’accueillir cet été au festival !

En 2ème partie de concert, vous pourrez entendre Ainsi parlait Zarathoustra assurément l’un des plus éblouissants poèmes symphoniques jamais écrits.

Direction Alain Altinoglu

Orchestre Symphonique de la Monnaie

Soprano Masabane Cecilia Rangwanasha

Programme

R. Wagner, La chevauchée des Walkyries, extrait de La Walkyrie (7′)

R. Strauss, Vier letzte Lieder, (Quatre derniers lieder) (22′)

R. Strauss, Ainsi parlait Zarathoustra, op. 30 (30′) .

place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 05 36 resafestival@tourisme-colmar.com

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English :

The Colmar International Festival begins!

Let yourself be dazzled by this grandiose opening concert.

L’événement Festival international de Colmar Éblouissante ouverture ! Colmar a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme de Colmar