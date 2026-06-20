Exposition Objectif Liberté ! Colmar

Colmar

Exposition Objectif Liberté !

30 rue des Marchands Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-12-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-01

À l’occasion des 140 ans de la Statue de la Liberté et des 200 ans de l’invention de la photographie, le Musée Bartholdi de Colmar vous invite à découvrir une exposition photographique inédite célébrant liberté, patrimoine et création artistique.

Le Musée Bartholdi de Colmar propose une exposition photographique inédite, qui s’inscrit dans le cadre de deux anniversaires majeurs les 140 ans de la Statue de la Liberté et les 200 ans de l’invention de la photographie.

L’exposition Objectif Liberté ! explore la notion de liberté à travers une série de photographies réalisées par Patrick Bailly-Maître-Grand lors de la restauration de la Statue de la Liberté à New York en 1985. En dialogue avec ces images, des élèves du collège Molière de Colmar proposent leur propre regard sur cette valeur universelle, offrant ainsi un pont entre l’héritage de Bartholdi et les réflexions des nouvelles générations.

Deux anniversaires

C’est en France que Nicéphore Niépce réalise la première photographie permanente de l’histoire, datée de 1826, et qui marque son invention.

Il y a 140 ans, le 28 octobre 1886, la Statue de la Liberté était inaugurée dans la baie de New York, aux États-Unis.

Ces anniversaires coïncident aussi avec l’entrée dans les collections de quatre daguerréotypes modernes, réalisés par Patrick Bailly-Maître-Grand d’après des vues de la restauration de la Statue de la Liberté en 1985.

L’artiste, né en 1945 qui vit et travaille à Strasbourg a fait don de ces clichés au musée en 2025 ils viennent compléter un ensemble de tirages argentiques de la même série, acquis par la Ville de Colmar à l’époque du centième anniversaire de la Statue.

L’exposition présentera la série Statue de la Liberté de l’artiste, les techniques photographiques utilisées, et le contexte dans lequel elle a été réalisée.

L’exposition est labellisée Bicentenaire de la photographie par le Ministère de la Culture.

Projet pédagogique

Le musée proposera aussi une mise en regard des œuvres de Patrick Bailly- Maître-Grand avec des photographies réalisées par des élèves de la classe de 4ème spécialité photographie, du collège Molière de Colmar, autour du thème de la liberté. Ils ont été accompagnés par les photographes colmariens Vanessa et

Vijay Moselle, qui ont animé des séances de prises de vue, ainsi que le traitement des images.

Le vernissage aura lieu le mercredi 1er juillet, à 18h, et mettra particulièrement à l’honneur les travaux réalisés par les collégiens. .

30 rue des Marchands Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 90 60 musee.bartholdi@colmar.fr

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English :

%C0 To mark the 140th anniversary of the Statue of Liberty and the 200th anniversary of the invention of photography, the Bartholdi Museum in Colmar invites you to discover a unique photography exhibition celebrating freedom, heritage, and artistic creation.

L’événement Exposition Objectif Liberté ! Colmar a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme de Colmar