Festival International de Colmar Cycle Jeunes Talents Anastasiya Magamedova

grand rue Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-06 12:30:00

fin : 2026-07-06 14:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Anastasiya Magamedova va interpréter au piano des morceaux d’artistes féminins.

Plongez dans un itinéraire sonore unique, où chaque œuvre révèle une facette de l’émotion et du génie féminin. Laissez-vous séduire par la délicatesse impressionniste des Trois Morceaux de Lili Boulanger, véritables miniatures poétiques qui invitent à la rêverie. Puis, découvrez les Soirées musicales de Clara Schumann, un savant mélange de lyrisme et de virtuosité, reflet de son aura de pianiste internationale et de l’élégance des salons parisiens.

Le programme s’ouvre ensuite à la modernité avec Sato Matsui et son mystérieux L’Oiseau Lunaire, avant de s’achever en apothéose avec les Six Études de Concert de Cécile Chaminade, des pièces brillantes et exigeantes qui déploient toute la palette expressive du piano.

Une expérience rare, entre raffinement, audace et émotion.

Programme

Lili Boulanger: Trois morceaux pour piano

Clara Schumann: Soirées musicales, op. 6

Sato Matsui: L’oiseau lunaire

Cécile Chaminade: Six études de concert, op. 35 .

grand rue Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 infofestival@tourisme-colmar.com

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English :

Anastasiya Magamedova will perform piano pieces by female artists.

L’événement Festival International de Colmar Cycle Jeunes Talents Anastasiya Magamedova Colmar a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme de Colmar