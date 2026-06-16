Diffusion match de la coupe du monde France Norvège Colmar vendredi 26 juin 2026.

Colmar

Diffusion match de la coupe du monde France Norvège

19 Rue des Jardins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26 23:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Venez soutenir votre équipe lors du match de la coupe du monde France Norvège !

Rendez-vous à la Brasserie pour vivre le match dans une ambiance conviviale avec Pizza et Basta et leurs pizzas !

Match diffusé sur grand écran

Venez vibrer, partager et supporter votre équipe ! 0 .

19 Rue des Jardins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 21 61 80 brasseriedugrillen@gmail.com

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English :

Come support your team at the France vs. Norway World Cup match!

L’événement Diffusion match de la coupe du monde France Norvège Colmar a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Colmar