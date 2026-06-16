Diffusion match de la coupe du monde France Norvège Colmar
Diffusion match de la coupe du monde France Norvège Colmar vendredi 26 juin 2026.
Colmar
Diffusion match de la coupe du monde France Norvège
19 Rue des Jardins Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26 23:00:00
Date(s) :
2026-06-26
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Rendez-vous à la Brasserie pour vivre le match dans une ambiance conviviale avec Pizza et Basta et leurs pizzas !
Match diffusé sur grand écran
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19 Rue des Jardins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 21 61 80 brasseriedugrillen@gmail.com
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English :
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L’événement Diffusion match de la coupe du monde France Norvège Colmar a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Colmar
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