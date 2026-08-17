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AGENDA · Châtenois

Concert polyphonies corses Châtenois

dimanche 29 novembre 2026 · Châtenois

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Rue de l'Eglise
Ville
67730 Châtenois
Département
Bas-Rhin
Tarif

Châtenois

Concert polyphonies corses

Rue de l’Eglise Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-29 17:00:00
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-29

Concert de polyphonies corses par le groupe I Campagnoli composé de 4 chanteurs et musiciens
Concert de polyphonies corses par le groupe I Campagnoli composé de 4 chanteurs et musiciens.   .

Rue de l’Eglise Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 68 45 99  fsc.chatenois67@gmail.com

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English :

Concert of Corsican polyphonic music by the group I Campagnoli, composed of four singers and musicians

L’événement Concert polyphonies corses Châtenois a été mis à jour le 2026-08-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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