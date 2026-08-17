Informations pratiques

Châtenois

Concert polyphonies corses

Rue de l’Eglise Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-29 17:00:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Concert de polyphonies corses par le groupe I Campagnoli composé de 4 chanteurs et musiciens

Concert de polyphonies corses par le groupe I Campagnoli composé de 4 chanteurs et musiciens. .

Rue de l’Eglise Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 68 45 99 fsc.chatenois67@gmail.com

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English :

Concert of Corsican polyphonic music by the group I Campagnoli, composed of four singers and musicians

L’événement Concert polyphonies corses Châtenois a été mis à jour le 2026-08-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme