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Concert polyphonique baroque, Trio E = mc2 Figeac

Concert polyphonique baroque, Trio E = mc2 Figeac

Concert polyphonique baroque, Trio E = mc2 Figeac dimanche 14 juin 2026.

Adresse : 40 Chemin de Bataille

Ville : 46100 Figeac

Département : Lot

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Participation libre

Figeac

Concert polyphonique baroque, Trio E = mc2

40 Chemin de Bataille Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 18:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Le Trio E = mc2 propose une immersion dans l’Europe baroque autour du théorbe, instrument emblématique du XVIIe siècle

Le Trio E = mc2 propose une immersion dans l’Europe baroque autour du théorbe, instrument emblématique du XVIIe siècle. Porté par Daniel au théorbe, Marie-Elisabeth Lefrançois au violon et chant, et Marie-Cécile Lefrançois au violoncelle et chant, l’ensemble interprète un répertoire de chants traditionnels polyphoniques et d’œuvres des grands maîtres européens. Ce voyage musical met à l’honneur les univers d’Albinoni, Corelli, Vivaldi, Corrette, Purcell, Haendel, Schmelzer et Telemann dans une approche sensible et accessible à tous.

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40 Chemin de Bataille Figeac 46100 Lot Occitanie   chateaudebataille46100@gmail.com

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English :

The Trio E = mc2 offers an immersion into Baroque Europe with the theorbo, an emblematic instrument of the 17th century

L’événement Concert polyphonique baroque, Trio E = mc2 Figeac a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Figeac

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