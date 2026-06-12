Concert polyphonique baroque, Trio E = mc2 Figeac
Concert polyphonique baroque, Trio E = mc2 Figeac dimanche 14 juin 2026.
Figeac
Concert polyphonique baroque, Trio E = mc2
40 Chemin de Bataille Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 18:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Le Trio E = mc2 propose une immersion dans l’Europe baroque autour du théorbe, instrument emblématique du XVIIe siècle
Le Trio E = mc2 propose une immersion dans l’Europe baroque autour du théorbe, instrument emblématique du XVIIe siècle. Porté par Daniel au théorbe, Marie-Elisabeth Lefrançois au violon et chant, et Marie-Cécile Lefrançois au violoncelle et chant, l’ensemble interprète un répertoire de chants traditionnels polyphoniques et d’œuvres des grands maîtres européens. Ce voyage musical met à l’honneur les univers d’Albinoni, Corelli, Vivaldi, Corrette, Purcell, Haendel, Schmelzer et Telemann dans une approche sensible et accessible à tous.
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40 Chemin de Bataille Figeac 46100 Lot Occitanie chateaudebataille46100@gmail.com
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English :
The Trio E = mc2 offers an immersion into Baroque Europe with the theorbo, an emblematic instrument of the 17th century
L’événement Concert polyphonique baroque, Trio E = mc2 Figeac a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Figeac
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