Concert polyphonique dans la nef de l’église, Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse

Concert polyphonique dans la nef de l’église Samedi 23 mai, 20h00 Monastère royal de Brou Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Quelle aurait été la playlist de Marguerite d’Autriche ? Les Différents Oiseaux proposent d’explorer les états et émotions de la princesse à travers un programme de musique sacrée allant du 15e et 20e siècle.

Monastère royal de Brou 63 boulevard de brou, 01000 Bourg-en-Bresse, France Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474228383 https://www.monastere-de-brou.fr Art flamand du XVe au XVIIe siècle. Art français du XVIIe au XIXe siècle, notamment fonds Gustave Doré, “troubadour” et paysage. Art régional des XIXe et XXe siècles. Art contemporain (abstraction lyrique et gestuelle des années 1950 en particulier). A 40 ou A 42 : Sortie n° 7 et N 75 vers Bourg-en-Bresse.

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© Régis Fournier