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Concert Pontédérie et Pierre Joguet Bar associatif L’Ecurie Genêts

Concert Pontédérie et Pierre Joguet Bar associatif L’Ecurie Genêts

Concert Pontédérie et Pierre Joguet Bar associatif L’Ecurie Genêts vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Bar associatif L'Ecurie

Adresse : 20 route du Bec d'Andaine

Ville : 50530 Genêts

Département : Manche

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Genêts

Concert Pontédérie et Pierre Joguet

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 21:00:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Dîner-concert avec Pontédérie et Pierre Joguet, chanson. Dîner à partir de 19h et concert à 21h.
Réservation conseillée.   .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91  assolecurie@gmail.com

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English : Concert Pontédérie et Pierre Joguet

L’événement Concert Pontédérie et Pierre Joguet Genêts a été mis à jour le 2026-05-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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