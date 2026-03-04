Concert pop/rock avec Stellen dans une maison des années 30 à Brest – 14 avril, Maison ancienne années 30, Brest

Concert pop/rock avec Stellen dans une maison des années 30 à Brest – 14 avril Mardi 14 avril, 18h00 Maison ancienne années 30 Finistère

Billetterie officielle : Hormur → https://hormur.com/event/019c8192-573e-71b2-8f88-8cfc6464aaf5 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Venez vivre un moment musical unique à Brest avec le concert pop/rock chez l’habitant. Stellen, artiste talentueuse et inspirée, vous accueille pour une soirée musicale dans une maison des années 30. Profitez d’un cadre intimiste pour savourer ses compositions personnelles ainsi que des reprises allant de Téléphone à Indochine. Un événement où chaque note devient un lien entre l’artiste et vous, rendant l’expérience humaine et authentique. L’accueil chaleureux de Gaelle, votre hôte, transformera cette soirée en un moment de partage inoubliable. 14 avril 2026 Maison ancienne années 30, Brest À partir de 13 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://hormur.com/event/019c8192-573e-71b2-8f88-8cfc6464aaf5

